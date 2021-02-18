ضبط 12098 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا منها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:ضبط (12098) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 12016) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 82 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 546 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 186 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1222 أرجيلة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.