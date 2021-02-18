استثناء الملاحة الجوية فى العراق من حظر التجوال

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تعديل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة خلال أيام حظر التجوال الليلي، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من مساء اليوم.وأكدت سلطة الطيران، في بيان صحفي، أنه تم الحصول على الاستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا على حركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من أجل وصولهم إلى المطارات دون أي معوقات أو معرقلات في فترة حظر التجوال.وتطبق السلطات العراقية اعتبارا من مساء اليوم حظر تجوال ليليًا لمدة أسبوعين في إطار خطة حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.