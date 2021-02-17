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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب بـ«الشيوخ»: إشادة الصحة العالمية دليل نجاح مصر في مواجهة جائحة كورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:27 م
النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم،
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، أن أشادة منظمة الصحة العالمية، بالنظام الصحي في مصر خلال جائحة كورونا، يؤكد نجاح الوطن تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي للوباء بكل قوة، ووجود اقتصادي متين وبنية تحتية قوية في التعرض لمثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف «نسيم»، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات والوفيات في مصر لا تزال الاقل وسط الكثير من البلدان العربية والأجنبية التي ترنحت تحت تأثير الوباء ودفعت ثمنا فادحا، مطالبًا باستمرار الإجراءات الاحترازية والتعامل بكل دقة وحذر مع الوباء حتى الإعلان رسميا وعبر العالم عن انتهاء هذه الكارثة سواء بالتطعيمات أو غيرها.

ولفت إلى أن «جائحة وباء كورونا، كانت الأكبر والأفدح منذ عشرات السنين، ولم تكن مسبوقة، لذلك فإن النجاح أمامها اقتصاديا وصحيًا واجتماعيا يساوي الكثير».

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