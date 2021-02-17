«الأسرة والتدبير».. العظة الأحدث للبابا تواضروس

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية له بالمقر البابوي بالقاهرة، دون حضور شعبي.وناقش قداسته موضوع " الأسرة والتدبير "، وذلك ضمن سلسلة العظات الأسبوعية التي يناقشها وتخص الأسرة المسيحية خلال شهر فبراير الجاري.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.