إغلاق 5 سناتر تعليمية بوسط الإسكندرية

أغلق حى وسط الإسكندرية، اليوم، 5 مراكز للدروس الخصوصية، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بشن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية، تفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا، وتنفيذًا لتعليمات اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط.ونفذت لجنة غلق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) بقيادة سكرتير عام حي وسط، حملة مكبرة لإغلاق 5 سناتر تعليمية بباب شرق ومحرم بك، وذلك بمشاركة مسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات وإدارة المتابعة من حي وسط، إدارة وسط التعليمية والإدارة العامة للمتابعة.وتم خلال الحملة إغلاق سنتر بشارع جلال الدسوقى، وسنتر شارع على شيحة من أمير البحر، وسنتر شارع أحمد نسيم الحضرة، و٢ شقة للدروس الخصوصية بشارع الرومانى من عرفان، ووضع الشمع الأحمر على أبوابها وختمه بختم حي وسط، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير اللازمة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا.