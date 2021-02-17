رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه القناة»: افتتاح محطة «المحسمة UF» فائقة الترشيح قريبا (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:42 م
افتتاح محطة المحسمة
افتتاح محطة المحسمة UF
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، افتتاح محطة مياه شرب المحسمة القديمة "UF" فائقة الترشيح قريبا، بطاقة تصميمية 60 لتر ث، بجانب محطة المياه الكومباكت المتواجدة بذات المنطقة التي تعمل بكامل طاقتها بعد عمليات الإحلال والتجديد، بسعة تصميمية 30 لتر ث، لتصبح ناتج المحطتين 6000 متر مياه يوميا، وذلك يتم القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية المحسمة، وقرية 30 يونيو، والمناطق المجاورة، لتخدم أكثر من 70 ألف نسمة.

وأكد عصمت، متابعته المستمرة للمراحل النهائية من أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة الكبرى بالقصاصين، بالإضافة المراحل الأخيرة من إنشاء محطات مياه UF فائقة الترشيح بأحدث الأنظمة الحديثة، ليصل عدد محطات مجمع مياه القصاصين 9 محطات، بطاقة تصميمية 32 ألف متر مكعب يوميًا، لافتا إلى أن قدرة تلك المحطات كانت 8000 متر مكعب يوميًا.

وأضاف رئيس شركة مياه محافظات القناة، أنه تم تشغيل عدد من محطات مياه الشرب، وذلك بعد عمليات الصيانة والإحلال والتجديد، لتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، منها محطة هويس سرابيوم المدمجة بطاقة تصميمية 50 لتر ث، ومحطة مياه عين غصين الكرنك و1، و2 بطاقة تصميمية 60 لتر ث، ومحطة الكيلو 14 قرية النصر بطاقة تصميمية 90 لتر ث، ومحطة مياه العقادة بطاقة تصميمية 30 لتر ث، مضيفا أنه جاري الانتهاء من أعمال الصيانة للازمة لمحطة مياه أبوعياد المدمجة بطاقة تصميمية 90 لتر ث، ومحطة مياه البورسعيدية 30 لتر ث بمنطقة المنايف، حفاظا على تلك المحطات وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

موضوعات متعلقة

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تحذير جديد من السودان بشأن خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق ملزم

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يفتح باب التقديم لبرامج POLYTECH

الثقافي الفرنسي يعلن فتح باب الترشح لمنحة رفاعة الطهطاوي

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ