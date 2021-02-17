رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:59 م
امتحانات
امتحانات
هبه محمد
طباعة
ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل طلاب الثانوي الأزهر وأولياء الأمور، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، ويمكن لطلاب الثانوي الأزهر بإتباع الخطوات التالية خلال الفترة المعلن عنها وهي بداية من 3 حتى 24 فبراير الجاري، لتوفير الوقت والجهد للطلاب خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا بعد أن عادت حالات الإصابه بعدوى كورونا القاتل في الارتفاع في مصر.

ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل طلاب الثانوي الأزهر وأولياء الأمور، يوفر لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

ترتفع عمليات البحث من قبل الطلاب عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى كورونا القاتل، لذلك تابع معنا.. azhar.gov.eg.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية 2021

1 - أولًا يقوم الطالب الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 من خلال الرابط.

2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.

3 - ثم يقوم الطالب الأزهري بكتابة الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.

4 - ثم يبدأ الطالب الأزهري بكتابة كافة بياناته بالكامل وهي ( الأسم رباعي - الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا - تاريخ ميلاده ).

5 - ثم يكتب الطالب الأزهري المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.

6 - ثم يختار نوع الشهادة التي تم تسجيل أستمارتها وشعبة الطالب والمذهب.

7 - اختيار نوع الإستمارة جديد أم باقي للإعادة.

8 - ثم يكتب الطالب الأزهري وسيلة تواصل خاصة به مثل ( رقم التليفون - البريد الإلكتروني).

اقرأ ايضا

سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 17-2-2021

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة فى حادث تصادم عمرو أديب بأكتوبر

الصور

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

image description

إزالة سطح حطم واجهات 4 سيارات في دمياط

image description

العاصفة الترابية تجتاح حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

التفاصيل الكاملة لحادث عمرو أديب وحالته الصحية

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

تزايد الجوع في جنوب أفريقيا رغم إعانات كورونا

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «1-2»
ثروت الخرباوي
رحلة التكفير الإخوانية بين سيد قطب وتلميذه شكرى مصطفى
المزيد

الثقافة

بمنتجات «صنايعية مصر».. صندوق التنمية الثقافية يشارك في «ديارنا»

تعليق الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بسبب الطقس السيئ

هشام الخشن كاتب الأسبوع في «المصرية اللبنانية»

إقامة ثاني فعاليات منتدى الثقافة والإبداع الأسبوع المقبل