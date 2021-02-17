رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:59 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع " جوجل " من قبل طلاب الثانوي الأزهر وأولياء الأمور، عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، ويمكن لطلاب الثانوي الأزهر بإتباع الخطوات التالية خلال الفترة المعلن عنها وهي بداية من 3 حتى 24 فبراير الجاري، لتوفير الوقت والجهد للطلاب خاصة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا بعد أن عادت حالات الإصابه بعدوى كورونا القاتل في الارتفاع في مصر.
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل طلاب الثانوي الأزهر وأولياء الأمور، يوفر لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية.
2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - ثم يقوم الطالب الأزهري بكتابة الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - ثم يبدأ الطالب الأزهري بكتابة كافة بياناته بالكامل وهي ( الأسم رباعي - الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا - تاريخ ميلاده ).
5 - ثم يكتب الطالب الأزهري المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - ثم يختار نوع الشهادة التي تم تسجيل أستمارتها وشعبة الطالب والمذهب.
7 - اختيار نوع الإستمارة جديد أم باقي للإعادة.
8 - ثم يكتب الطالب الأزهري وسيلة تواصل خاصة به مثل ( رقم التليفون - البريد الإلكتروني).
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث من قبل طلاب الثانوي الأزهر وأولياء الأمور، يوفر لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، وخطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية.
رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانويةترتفع عمليات البحث من قبل الطلاب عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقرارات الحكومة المصرية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى كورونا القاتل، لذلك تابع معنا.. azhar.gov.eg.
خطوات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية لطلاب المعاهد الأزهرية 20211 - أولًا يقوم الطالب الأزهري بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 من خلال الرابط.
2 - اختيار تسجيل بيانات استمارة الامتحانات.
3 - ثم يقوم الطالب الأزهري بكتابة الرقم السري الذي حصل عليه من المعهد المقيد فيه الطالب.
4 - ثم يبدأ الطالب الأزهري بكتابة كافة بياناته بالكامل وهي ( الأسم رباعي - الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا - تاريخ ميلاده ).
5 - ثم يكتب الطالب الأزهري المعهد الخاص به والمنطقة التعليمية التابع لها.
6 - ثم يختار نوع الشهادة التي تم تسجيل أستمارتها وشعبة الطالب والمذهب.
7 - اختيار نوع الإستمارة جديد أم باقي للإعادة.
8 - ثم يكتب الطالب الأزهري وسيلة تواصل خاصة به مثل ( رقم التليفون - البريد الإلكتروني).