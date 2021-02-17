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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:57 م
رامز جلال
رامز جلال
دعاء عبد المقصود
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برنامج رامز جلال 2021 ، قرر الفنان رامز جلال تأجيل تصوير برنامجه الرمضاني الجديد إلى مطلع شهر مارس المقبل.

وعلمت الدستور من مصدر داخل البرنامج أن الشركة المنتجة للبرنامج قررت نقل تصوير الحلقات من دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يستأنف فريق عمل البرنامج التصوير عقب الاستقرار ومعاينة أماكن التصوير المختلفة.

برنامج رامز جلال 2021

وانتهى رامز جلال، من تصوير ما يقرب من 10 حلقات من برنامجه الرمضاني الجديد في سرية تامة، والمقرر عرضه على شاشة mbc مصر في موسم رمضان المقبل.

و استعان رامز بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بضيوفه، ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيله بعد التشديد على القائمين عليه بعدم البوح بأي تفاصيل تخص البرنامج أو ضيوفه، واستضاف في الـحلقات التي تم تصويرها عددا من نجوم الفن والرياضة، ولم يستقر صناع البرنامج على اسم نهائي له حتى الان.

ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب، التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، ينتظر النجم رامز جلال، تحديد موعد لعرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزا للعرض.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى الفنان لحلها هو وطاقم الفيلم، ويقف ورائها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد.

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