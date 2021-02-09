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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مكان التصوير والضيوف.. معلومات عن برنامج رامز جلال 2021 في شهر رمضان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:58 م
رامز جلال
رامز جلال
نعمات مدحت
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تصدر برنامج رامز جلال 2021 في شهر رمضان محركات البحث مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث أصبح المشاهدين ينتظرون البرنامج سنويا على مائدة الفطار.

واتجه رامز جلال خلال الـ10 سنوات الماضية إلى تقديم برامج المقالب، حيث أصبح كل عام يبحث عن أفكار جديدة لتنفيذها في الفنانين والرياضيين والإعلاميين.

وحقق رامز على مدار الفترة الماضية أعلى نسبة مشاهدة، جعلته يستمر في تقديم مواسم كثيرة في برنامج المقالب والتفنن في جلب أفكار جديدة كل عام، حتى لا يعرفه أحد.

برنامج رامز جلال 2021 في شهر رمضان

صوّر رامز جلال 10 حلقات من برنامجه الجديد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان ضحاياه لاعبو نادي الزمالك وهم «طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي»، ولكن لم يعرف ما هي فكرة المقلب ولا اسم البرنامج حتى الآن، وترددت أنباء عن استعانة رامز جلال هذه المرة بالمذيعة السعودية لجين عمران لاستدراج ضحاياه.


تحذيرات لـ رامز جلال

تلقى الفنان رامز جلال العديد من التحذيرات وعدم تقديم برامج مقالب نهائيًا، بعد رفع العديد من الدعاوي القضائية ضده خلال الفترة الماضية، مما تسبب في رفض الكثير من الفنانين بالمشاركة في البرنامج، مؤكدين أن رامز لم يحصل على تصريح مزاولة المهنة وهذا سيعرضه لخسائر كبيرة.

وبعد تلك التحذيرات، توقعت الكثير من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بتوقف البرنامج، بينما توقع أخرون أن البرنامج سيعرض ولكن بفكرة مختلفة تمامًا عن الأعوام الماضية لا تخطر على عقل المشاهدين.

أخر برامج رامز جلال

يشار إلى أن النجم رامز جلال، قدم مؤخرًا رمضان 2020 برنامج رامز مجنون رسمي، ساعدته في المقلب الفنانة أروى، حيث تدور وتعتمد فكرة البرنامج على دعوة الضيوف ﻹجراء برنامج حواري مع الفنانة أروى، وتدعو الضيف لكرسي الاعتراف وسؤال مجموعة من اﻷسئلة من ضمنها فقرة عن رأيه في رامز جلال الذي يخرج ويفاجئ الضيف برامز، ثم يقوم برش اسبري على شعره ودفعه في الماء، ودوران الكرسي به، وغيرها من الأفعال التي تعصب المشاهد وتجعله يصرخ.
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