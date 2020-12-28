تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد فى رمضان 2021
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:37 ص
حسين الجنديطباعة
تستعد عدد من البرامج التلفزيونية في التجهيز لبرامج شهر رمضان الكريم من بينها برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021 بعد أن قدم في رمضان الماضي برنامج رامز مجنون رسمي.
برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2021
ويواصل الفنان رامز جلال التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، بينما تكتم الجميع على فكرته التي دائما ما يتكتم رامز جلال عليها خوفا من سرقتها أو تقليدها، خاصة أنه البرنامج الأشهر ضمن برامج المقالب التي تقدم في شهر رمضان.
واعتاد الفنان رامز جلال طيلة مشوار تقديم البرامج الخاصة بالمقالب في عصر سنوات ماضية أن يقدم فيلما بعدها مباشرة ليستثمر نجاح البرنامج الذي قدمه في رمضان.
رامز جلال يواصل الرعب في برنامجه الجديد 2021ويحاول رامز جلال دائمة مواصلة الرعب في برامجه والتي يستقبل خلالها العديد من الأزمات المختلفة سواء برفع الدعاوي القضائية ضده أو غيرها، حيث يقدم في برنامجه الجديد 2021 فاصلا من الرعب الكوميدي مع عدد من النجوم.
نجوم برنامج رامز جلال الجديد 2021ويحاول للفنان رامز جلال في سرية تامة بشكل مستمر أن يستضيف عدد كبير من النجوم، خاصة بالتعاقد معهم دون الكشف عن البرنامج أو تفاصيله فقد استضاف بشكل عام في رمضان الماضي الفنانة ياسمين صبري والفنانة غادة عادل ومغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم من النجوم.
واعتاد الفنان رامز جلال طيلة مشوار تقديم البرامج الخاصة بالمقالب في عصر سنوات ماضية أن يقدم فيلما بعدها مباشرة ليستثمر نجاح البرنامج الذي قدمه في رمضان.
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