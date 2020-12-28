تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد فى رمضان 2021

رامز جلال يواصل الرعب في برنامجه الجديد 2021

نجوم برنامج رامز جلال الجديد 2021





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ويواصل الفنان رامز جلال التحضير لبرنامجه الجديد الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، بينما تكتم الجميع على فكرته التي دائما ما يتكتم رامز جلال عليها خوفا من سرقتها أو تقليدها، خاصة أنه البرنامج الأشهر ضمن برامج المقالب التي تقدم في شهر رمضان.ويحاول رامز جلال دائمة مواصلة الرعب في برامجه والتي يستقبل خلالها العديد من الأزمات المختلفة سواء برفع الدعاوي القضائية ضده أو غيرها، حيث يقدم في برنامجه الجديد 2021 فاصلا من الرعب الكوميدي مع عدد من النجوم.ويحاول للفنان رامز جلال في سرية تامة بشكل مستمر أن يستضيف عدد كبير من النجوم، خاصة بالتعاقد معهم دون الكشف عن البرنامج أو تفاصيله فقد استضاف بشكل عام في رمضان الماضي الفنانة ياسمين صبري والفنانة غادة عادل ومغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم من النجوم.واعتاد الفنان رامز جلال طيلة مشوار تقديم البرامج الخاصة بالمقالب في عصر سنوات ماضية أن يقدم فيلما بعدها مباشرة ليستثمر نجاح البرنامج الذي قدمه في رمضان.