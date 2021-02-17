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محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سول وواشنطن يبحثان تعزيز الشراكة بشأن الاقتصاد والقضايا العالمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:52 م
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن كبار مساعدي الرئاسة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجروا مناقشات هاتفية اليوم بشأن تعزيز الشراكة بشأن الاقتصاد والتجارة والقضايا العالمية.

وأوضح المتحدث الرئاسي كانج مين-سوك أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديز تطرق -أثناء المحادثات الهاتفية التي استمرت لمدة 35 دقيقة- مع كبير مساعدي الرئيس للشؤون السياسية كيم سانج-جو لاستجابة كوريا الجنوبية لفيروس كورونا المستجد والجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، وفقا لوكاة الانباء الكورية الحنوبية يونهاب.

وشدد ديز مدير المجلس الوطني الاقتصادي الأمريكي على أهمية السياسة المالية الإيجابية لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح.

وذكر المتحدث أن ديز اقترح أن تعزز سول وواشنطن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لتسوية القضايا الراهنة بطريقة سريعة وعادلة.

واتفق كيم على أن الجانبين بحاجة إلى العمل بشكل أوثق معا في المجالات السياسية المتنوعة مثل الاستجابة لتغير المناخ والتجارة الإقليمية.

وأشارت الوكالة الكورية إلى أن هذه المحادثات الهاتفية تمثل افتتاح قناة بين مكتب كيم والمجلس الوطني الاقتصادي الأمريكي بشكل منفصل عن قناة الاتصال القديمة بين المكتب الرئاسي والبيت الأبيض إزاء القضايا الأمنية.

وأفاد كانج بأن ذلك يعكس الحاجة المتزايدة للتعاون الاقتصادي بشكل أوثق بين الحلفاء.
وأوضح أن كيم وديز اتفقا أيضا على الحفاظ على الخط الساخن بينهما لإجراء مشاورات بشكل متكرر.

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