«الإبداع التكنولوجي» ينظم ندوة تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالصعيد

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إحدى هيئات وزارة الاتصالات، ندوة عبر الإنترنت للتعريف بالبرامج والمنح المقدَمة من المركز لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية في محافظات الصعيد، اليوم 17 فبراير.وتهدف الندوة إلى التعريف بالأنشطة المختلفة التي ينظمها المركز في مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال، مثل برامج الاحتضان والدورات التدريبية والتي تستهدف أعضاء هيئة التدريس والباحثين.جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.