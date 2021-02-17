عمرو أديب يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على صحته

غادر الإعلامي عمرو أديب، قبل قليل، مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد خضوعه للفحص الطبي الدقيق، على خلفية تعرضه لحادث سير قبل ساعتين على وصلة دهشور بالسادس من أكتوبر، والاطمئنان على صحته.وقرر الطاقم الطبي للمستشفى خروج الإعلامي عمرو أديب بعد الاطمئنان على أنه بخير ولم يصب بأي مكروه، إثر الحادث الذي تعرض له، سوى بكدمات في الضلوع من آثار التصادم.وكان "أديب" تعرض لحادث وقع على طريق دهشور باتجاه بيفرلي هيلز، ولم يصبه أي مكروه.يذكر أن عمرو أديب يقدم برنامج "الحكاية" وهو برنامج توك شو يتم عرضه عبر شاشة MBC مصر.