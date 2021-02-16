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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: افتتاح السيسي لمشروعات بالقطاع الصحي إنجاز غير مسبوق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:11 م
السيسي
السيسي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قالت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية بالقطاع الصحى، يؤكد اهتمام الرئيس ببناء الانسان، لافتة إلى أن الدولة قامت باطلاق عدد من المبادرات الرئاسية كالقضاء على قوائم الانتظار وحملة 100 مليون صحة والكشف المبكرعلى سرطان الثدي، وغيرها من المبادرات التي حظي بها القطاع الصحي لخدمة المواطنين.

أضافت درويش، لـ"الدستور" أنه "إذا أردنا أن يكون لدينا مواطن صحيح، لا بدّ أن يكون هناك اهتمام بالصحة والتعليم وهذا ما تقوم به الدولة الآن، مضيفة أن النمور الأسيوية قامت على الصحة والتعليم، وهذا ما تقوم به الدولة الآن، حتى وإن كان هناك بعض المواطنين لم يشعروا بفارق في ملف الصحة لكنهم شعروا بهذا الفارق من خلال المبادرة الرئاسية وهى القضاء على فيروس C الذى كان يمثل الوحش المميت للشعب كله، وكذلك الكشف المبكر عن الأورام وصحة المرأة.

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن الاهتمام بالمحورين الأساسيين الصحة والتعليم ينتج عنه بناء إنسان مصري صحيح مبنى على أسس وقواعد، مشيرة إلى أنه لا توجد تنمية بدون صحة جيدة.

لفتت وكيل قوى النواب إلى أن الرئيس تحدث اليوم عن نقطة مهمة وهى النمو السكانى العالي الذى يأكل التنمية الاقتصادية بالكامل، لافتة إلى أنه لا بدّ أن يكون هناك توجيه للمواطن المصرى على الاكتفاء بطفل أو اثنين، وهذه التوعية تكون عن طريق الإعلام وأن يتم توعيته بأن هذا الأمر يمثل خطرًا على صحته وصحة أبناءه.

أوضحت درويش أن افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات القومية بالقطاع الصحى يمثل نموًا في هذا المجال بشكل غير عادى، وهو إنجاز غير مسبوق يتم على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم بأكمله، موضحة أن اطلاق الرئيس لمنظومة التأمين الصحى الشامل في 3 محافظات اليوم يؤكد اهتمامه بالمواطن المصرى، وهذا يعد استكمال للتنمية المستدامة، لكن بسرعة أكبر، مؤكدة أن الدولة تعمل بأقصى درجة تحت مظلة الرئيس الذى يعمل بجهد غير عادى.

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