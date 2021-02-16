تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع طلاب الصف الأول الثانوي، بمتابعة البث المباشر لشرح الوحدة الثانية الدرس الأول "ملامح من تاريخ مصر القديمة" والدرس الثاني "الحياة الاقتصادية" في مادة التاريخ.وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن موعد البث المباشر، لشرح الوحدة الثانية الدرس الأول "ملامح من تاريخ مصر القديمة" والدرس الثاني "الحياة الاقتصادية" في مادة التاريخ، غدًا الأربعاء ١٧ فبراير الساعة ٧:٠٠ مساءً.وأوضحت وزارة التربية والتعليم، إمكانية الطلاب من كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.