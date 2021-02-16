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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير التخطيط العراقي يستقبل السفير المصري الجديد لدى بغداد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:16 م
وزير التخطيط العراقي
وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم
سميرة إبراهيم
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استقبل وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، سفير مصر الجديد لدى العراق، وليد إسماعيل، والوفد المرافق له.

وقدّم الوزير تهانيه للسفير، لمناسبة توليه مهامه الجديدة في بغداد، معربا عن رغبة الحكومة العراقية في توطيد عُرى التعاون المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، في ظل وجود مشتركات كثيرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، فضلا عن الجوانب السياسية والعلمية والخبراتية.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي حضره أيضا مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط الدكتور ساهر عبدالكاظم، الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية العراقية- المصرية- الأردنية.

من جانبه، أعرب السفير إسماعيل، عن سعادته لتمثيل بلاده في العراق، مشيدا بمستوى وحجم العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، ودور وزارة التخطيط، في دفع وتيرة العمل المشترك بين القاهرة وبغداد.
وزير التخطيط العراقي يستقبل السفير المصري الجديد لدى بغداد
وزير التخطيط العراقي يستقبل السفير المصري الجديد لدى بغداد
وزير التخطيط العراقي يستقبل السفير المصري الجديد لدى بغداد
وزير التخطيط العراقي يستقبل السفير المصري الجديد لدى بغداد

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