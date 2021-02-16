ضبط مستحضرات تجميل مهربة بمليون جنيه في القاهرة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام شخصين مقيمين بالقاهرة ببيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومهربة من الخارج وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة، من خلال أحد محال تجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكي.عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة من الخارج ومجهولة المصدر وممنوع تداولها بالأسواق وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية.وقدّرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.