الاتحاد الأوروبي يدين هجمات أربيل: تهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن هجمات أربيل مدانة وتهدد استقرار كردستان العراق والمنطقة بكاملها، وفق لقناة العربية الاخبارية.من جانبه، قال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول التعاون للعثور على المسؤولين عن الهجوم وأدان بلينكن الهجوم في وقت لاحق.وأضافت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مايكل نايتس المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن حجم ونطاق الهجوم الصاروخي على أربيل كان كبيرًا بشكل غير مسبوق، وأنه على الأرجح كان يهدف إلى تشويه أو قتل المتعاقدين أو أفراد الخدمة الأميركيين، أو الحلفاء الأكراد.وأضاف نايتس: "هذا اختبار لإدارة بايدن الجديدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم الإفلات من هذا الهجوم".