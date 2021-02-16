بورش تدريبية.. استكمال مشروع معا من أجل تنمية مصر بالإسكندرية

يواصل مشروع معًا من أجل تنمية مصر بمحافظة الإسكندرية، نشاطه داخل مجتمع الرأس السوداء بمجموعة من الورش للتدريب المهني، من بينها ورشة صناعة الحلويات، وفن الكوافير، والتصوير الفوتوجرافي، وصيانة الغسالات والهواتف، بمشاركة 40 من الشباب والفتيات المسلمين والمسيحيين.وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها، أن هذه الورش جاءت ضمن مبادرات المشروع لخلق فرص عمل للشباب، بما يتناسب مع معطيات السوق في بيئة للعمل المشترك بين الشباب المسلم والمسيحي.وقال رامز بخيت، مسئول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، شارك الشباب في عدد من اللقاءات خلال المبادرة أبدو رغبتهم في تكرار تلك الورش في الأعوام المقبلة، للسماح لعدد أكبر من الشباب المشاركة خاصة وإنها تتيح لكل شاب ما يرغب فى تعلمه ويتناسب مع احتياجات سوق العمل.يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وشمال إفريقيا والقرن الإفريق، ومؤسسة مصر الخير.يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.