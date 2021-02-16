ماليزيا تمدد الإغلاق في المدن الرئيسية بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، اليوم الثلاثاء إن التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده سوف يبدأ في 26 فبراير.وقال محيي الدين: "سوف أتلقى التطعيم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية"، وسوف يكون عمال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية أول من يتلقون التطعيم، وفقا لخطة الحكومة، ومن المقرر أن يأتي دور الفئات "الأكثر عرضة للخطر" في أبريل.وقالت الحكومة إنه سيتم تمديد الإغلاق الثاني في مواجهة الوباء، في كوالالمبور، العاصمة وأكبر مدن البلاد، وفي المراكز الاقتصادية الرئيسية في جوهور المتاخمة لسنغافورة، وسيلانجور بالقرب من كوالالمبور، وبينانج مركز تصنيع الإلكترونيات في شمال البلاد.