إصابة مدنيين بجروح في انفجار لغمين من مخلفات الإرهابين بحماة

أصيب 4 مدنيين بجروح نتيجة انفجار لغمين أرضيين، من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلا عن مصادر لها في حماة، بأن لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش انفجرا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية، وفي بلدة صوران بالريف الشمالي لحماة ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة، وأوضحت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات وذلك إمعانا منها في جرائمها ضد السوريين، وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.