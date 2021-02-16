أحلام تظهر لجمهورها في أحدث جلسة تصوير لها عبر تويتر (صور)

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورة جديدة لها.وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية "تاج" فوق رأسها.وعلى الصعيد المهني، طرحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، فيديو كليب يحمل اسم "فدوة عيونك" وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box‬ للموسيقى.ويشمل الكليب، 24 أغنية باللهجة الخليجية، منها: "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".