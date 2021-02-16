«صانعة الهدوء»..هاجر تترك عملها كأخصائية نفسية لصناعة الشموع

لم تجد الفتاة العشرينية ذاتها في العمل كأخصائية نفسية في مستشفي، وجدت ضالتها فى صناعة الشموع المعطرة والتى تبث الطاقة الايجابية والاسترخاء، وتحسن من الحالة النفسية للمرضي وتخفف الضغط عليهم، مما دفعها لتطوير الأمر بعمل شموع بألوان متعددة، بمشاهدة عدد من الفيديوهات عبر "يوتيوب".هاجر مختار، ٢٩ عاما، تقول: "من صغري بحب أي حاجة هاندميد والمشغولات اليدوية بتأثر فيا وتجذبني، وفي الكلية عملت مشروع اكسسوارات وكنت مبسوطة بيه جدا بس طبعا علشان الدراسة مركزتش فيه أوي وبعد ٧ سنين شغل في النفسية قولت ما أنا برضو محتاجة أسعد نفسيتي وأفرحها وأعمل حاجة بحبها وأكون شغوفه بيها واستمتع وأنا بعملها".بدأت هاجر، مشروعها الخاص بصناعة شموع هاند ميد معطرة وريزن منذ ٣ شهور، وعملت على تطوير مشروعها، قائلة: " أكثر حاجة بتسعدني وبتهون عليا التعبالشموع وعندي مميزة انها في منها الشفافة فيها اشكال مبهجة جدا ودي كانت اهم حاجة عندي انها تبعث للناس طاقة ايجابية وراحة نفسية واسترخاء".تروي "هاجر"، أن السعادة تمتلئ روحها وجسدها حينما تقوم بصنع شمعة تبهج الأخرين، متمنيا أن تصبح منتجاتها براند عالمي وتصدر للخارج، وتخرج الطاقة السلبية من داخل كل المواطنين.