«كردستان»: عثرنا على منصة إطلاق صواريخ هجوم أربيل

قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إنها عثرت على منصة إطلاق الصواريخ الذي استخدمت في الهجوم الصاروخي على أربيل ليلة أمس الاثنين.ووفقًا لشبكة رووادو الكردية، فإن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة وبالتنسيق مع التحالف الدولي عثرت على منصة إطلاق صواريخ استخدمت في الهجوم الصاروخي على أربيل ليلة أمس.وفي التفاصيل، أشارت الشبكة، أنها مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، مشيرةً إلى أن الهجوم "نّفد بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي".وقالت الوزارة في بيان لها، أصابت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في أربيل".وأودى الهجوم بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بينهم خمسة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.وأضافت داخلية إقليم كوردستان،"بعد أن بدأت قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والشرطة، تحقيقًا فوريًا، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، تم العثور على سيارة من طراز (كيا) بين أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ".وأشار البيان إلى أنه "من اللافت أن هجوم الليلة الماضية نُفذ بنفس الآلية والأسلوب والسلوك الذي اُستخدم في الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي".ومضى بالقول إن "التحقيقات مستمرة للكشف عن الأشخاص والجهات التي تقف وراء الهجوم".