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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول»: المتهم بعبور الحدود كوري شمالي يرغب في الانشقاق عن الشمال

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:16 ص
الجيش الكوري الجنوبي
الجيش الكوري الجنوبي
أ ش أ
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ألقى الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل كوري شمالي بالقرب من نقطة تفتيش أمني في الساحل الشرقي من الحدود بين الكوريتين.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المسلحة القول إن الرجل الذي يعتقد بأنه في أوائل العشرينيات من العمر، أعرب عن رغبته في الهروب إلى الجنوب أثناء التحقيق.

ورصد الجيش الرجل عن طريق كاميرات المراقبة فجر اليوم، أثناء تحركه جنوبًا من خط السيطرة على وصول المدنيين في الساحل الشرقي، وبالتالي، نشر الجيش القوات في هذه المنطقة وألقى القبض على الرجل في غضون الساعة 7:20 صباح اليوم.

وقد أصدر الجيش تحذيرًا عسكريًا "جيندوغيه 1"، ثم رفعه بعد معرفة الوضع في الخطوط الأمامية وهو التحذير الأعلى عندما يقوم الشمال باستفزاز أو يرسل جواسيس مسلحين إلى الجنوب.

وذكرت الهيئة أن التحقيق جار بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة بشأن معرفة العديد من التفاصيل مثل عملية الوصول إلى الجنوب ونية الهروب إلى الجنوب وغيرها.

وأضافت أنه لا توجد تحركات خاصة للجيش الكوري الشمالي حتى الآن.

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