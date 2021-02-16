الأمم المتحدة: الليبيون يريدون استعادة سيادتهم المنتهكة بالكامل

نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن الليبيين يريدون استعادة سيادتهم المنتهكة بالكامل، وتوحيد مؤسساتهم.وأضافت وليامز، أن جميع استطلاعات الرأي متسقة فيما يتعلق بالانتخابات، 70 إلى أكثر من 80 في المئة من الليبيين يريدون الانتخابات، "أعتقد أن الفرصة سانحة الآن، إذا كان المجتمع الدولي موجودا لدعمهم، فيمكنهم المضي قدما".وأشارت وليامز، أن الانقسامات والانهيار الكامل للبنية التحتية الكهربائية التي ستنهار هذا الصيف إن لم تتم معالجتها، بالإضافة إلى مرض كوفيد-19 الذي يدمر البلاد أيضا.وفيما يتعلق بالوضع الحالي للبلاد مقارنة بما كان يأمله الليبيون في 2011، أشارت المبعوثة الأممية إلى قرار العزل السياسي في 2013 لاستبعاد مؤيدي النظام السابق من المشاركة في الحكومة الجديدة، قائلة إنه تسبب في صراع، ونتج عنه عدم قدرة الدولة على فرض سيادتها، في ظل انتشار الأسلحة والميليشيات، واصفة ذلك بـ"الكوكتيل القاتل".