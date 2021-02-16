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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 13 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:06 ص
غرامة لعدم الالتزام
غرامة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط 12744 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12668 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 76 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 542 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 189 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1359 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.

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