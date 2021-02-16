رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الدولى يعلن إصابة جندى أمريكى فى هجوم أربيل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:10 ص
إصابة جندى أمريكى
إصابة جندى أمريكى
محمد عمر
طباعة
أعلن ‏التحالف الدولي ضد داعش، مساء الاثنين، عن إصابة جندي أمريكي في هجوم أربيل الصاروخي الذي استهدف مطار المدينة في وقت سابق اليوم.

وأكد ‏التحالف الدولي في بيان مساء اليوم مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي وذلك وفق قناة العربية.

وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، اكدت، سقوط عدة جرحى عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها بهذا الصدد.

وأوضحت داخلية كردستان العراق أن الصواريخ سقطت على أكثر من منطقة في أربيل وضواحيها، داعية المواطنين للابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.

يأتي ذلك فيما أكدت معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقي في استهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان ما أسفر عن وقوع حرائق ضخمة قرب المطار وسط محاولة لاستهداف قواعد أمريكية قرب المطار.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

السيسى يوجه بعلاج «سيدة الشلل النصفى».. والصحة: بدء علاجها على نفقة الدولة

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

بيلباو يكتسح قادش برباعية فى الليجا الإسبانية

فوز فيرونا على بارما 2-1 فى الدورى الإيطالى لكرة القدم

تعادل بايرن ميونيخ مع بيليفليد 3-3 فى الدورى الألمانى

أيام زمان

«كنت بخيلة وكرهت الزواج».. اعترافات مثيرة للفنانة أمينة رزق

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)