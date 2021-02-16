التحالف الدولى يعلن إصابة جندى أمريكى فى هجوم أربيل

أعلن ‏التحالف الدولي ضد داعش، مساء الاثنين، عن إصابة جندي أمريكي في هجوم أربيل الصاروخي الذي استهدف مطار المدينة في وقت سابق اليوم.وأكد ‏التحالف الدولي في بيان مساء اليوم مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين في هجوم أربيل الصاروخي وذلك وفق قناة العربية.وكانت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق، اكدت، سقوط عدة جرحى عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيقاتها بهذا الصدد.وأوضحت داخلية كردستان العراق أن الصواريخ سقطت على أكثر من منطقة في أربيل وضواحيها، داعية المواطنين للابتعاد عن الأماكن المستهدفة والبقاء في منازلهم.يأتي ذلك فيما أكدت معلومات أولية عن تورط حزب الله العراقي في استهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان ما أسفر عن وقوع حرائق ضخمة قرب المطار وسط محاولة لاستهداف قواعد أمريكية قرب المطار.