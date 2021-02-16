بالتفاصيل.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تصرف المجموعة الأولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المرتبات يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير، في الوزارات التالية، وهم الداخلية والزراعة والإسكان والآثار والبيئة والصناعة والطيران المدني والثقافة والسياحة والبترول والتجارة والأوقاف، بالإضافة إلى عدد من المديريات، وهم الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.



موعد صرف مرتبات الموظفين المجموعة الثانية تضم المجموعة الثانية، عدد من الجهات الحكومية، والتى ستصرف مرتباتها يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري، لعدد من الوزارات، وهم الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط، والتنمية المحلية، العدل، الكهرباء، وعدد من الهيئات، منها النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.



موعد صرف مرتبات المجموعة الثالثة سيتم صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التابعين للمجموعة الثالثة، يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير الجاري، لعدد من الوزارات التالية، وهم التربية والتعليم، والزراعة والاستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري، وأيضًا الشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.





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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير2021، واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لشهر فبراير الجاري، مؤكدًا أنه سيتم صرف المرتبات بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لهم، على ثلاث أيام في مجموعات.ونقدم لكم كافة المعلومات بالتفاصيل عن صرف المرتبات للعاملين بالدولة، خلال التقرير التالي، وفقًا لمواعيد وزارة المالية، التي حددتها، حيث ستبدأ صرف المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، والتى ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ فبراير.