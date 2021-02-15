أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء مع رياح نشطة، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف)، وغزيرة ورعدية على مناطق من: (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية)، ومتوسطة إلى رعدية على مناطق من: (العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين)، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدا، وإرتفاع الموج فيه من 3،5 متر الى 5،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-العظمى الصغرىالقاهرة 14 07الاسكندرية 13 08وادى النطرون 13 07طنطا 14 07شبين الكوم 13 07دمنهور 13 08بلطيم 13 08مطروح 12 07السلوم 11 06سيوة 15 06بورسعيد 16 09دمياط 16 08الزقازيق 14 07المنصورة 13 07الاسماعيلية 15 08السويس 14 08العريش 18 09رفح 18 09رأس سدر 20 10نخل 19 07نويبع 23 11طابا 21 09كاترين 12 02-الطور 23 10شرم الشيخ 24 11الغردقة 24 11مرسى علم 24 12الفيوم 16 06بنى سويف 16 06المنيا 16 05أسيوط 17 05سوهاج 20 06قنا 21 07الأقصر 22 07أسوان 24 08ادفو 24 08أبوسمبل 24 08الوادى الجديد 21 08شلاتين 30 17ابو رماد 30 18حلايب 28 18رأس حدربة 28 19