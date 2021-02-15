الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان صفقة «أوبك +»
الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:36 م
عبير سليمطباعة
أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن تنفيذ صفقة "أوبك +"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل، قبل دقائق.
وسبق للجانبان أن تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة أوبك+، حيث أكدا استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.
وسبق للجانبان أن تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة أوبك+، حيث أكدا استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.