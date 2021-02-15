الكرملين: بوتين وبن سلمان يبحثان صفقة «أوبك +»

أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن تنفيذ صفقة "أوبك +"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم في خبر عاجل، قبل دقائق.وسبق للجانبان أن تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة أوبك+، حيث أكدا استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي.