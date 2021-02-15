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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الآلاف يشيعون جثمان البدرى فرغلى نائب الغلابة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:09 م
جثمان البدري فرغلي
جثمان البدري فرغلي نائب الغلابة
بورسعيد:شيماء رشاد
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شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان البرلماني السابق البدري فرغلي، من المسجد العباسي في شارع أوجيني، الذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وتحرك المشيعون حاملين جثمان البرلماني السابق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني في حي العرب الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر بورسعيد.

ولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها احترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.

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