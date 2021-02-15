الروبوت الجوال «برسفيرنس» يوشك على الوصول إلى المريخ

يحاول الروبوت الجوال "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الهبوط على سطح المريخ في مهمة محفوفة بالمخاطر تأتي بعد رحلة دامت سبعة أشهر، وتشكّل بداية عملية تستمر سنوات بحثًا عن آثار حياة سابقة على الكوكب الأحمر.وتحمل بعثة "مارس 2020" التي أقلعت في نهاية يوليو الفائت من فلوريدا المسبار "برسفيرنس"، وهو الأكبر والأكثر تطورًا بين المركبات التي أرسلت حتى اليوم إلى الكوكب الأحمر.وبني الروبوت الجديد الذي يبلغ وزنه طنًا واحدًا في مختبرات "جيت بروبالشن لابوراتري" الشهيرة التابعة للناسا، وهو مجهز بذراع آلية طولها متران، وبما لا يقل عن 19 كاميرا، إضافة إلى جهازي مايكروفون للمرة الأولى.وفي حال وصول الروبوت الجوال من دون أضرار سيكون الخامس ينجح في هذه الرحلة منذ العام 1997.