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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سول» تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في 26 فبراير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:34 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ في 26 فبراير الجاري بلقاح شركة "أسترازينيكا"، على أن يتم تأجيل تطعيم كبار السن وسط المخاوف بشأن فعالية اللقاح بالنسبة لهم.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه سيتم تطعيم الأشخاص والمرضى في دور رعاية المسنين وغيرها من المرافق المعرضة لخطر العدوى، باستثناء البالغين من العمر 65 عامًا فأكثر، بالدفعة الأولى من اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة وجامعة أكسفورد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقد يؤدي قرار تعليق تطعيم كبار السن إلى عرقلة خطة التطعيم في البلاد، والتي تضمنت تطعيم ما مجموعه 760 ألفًا من العاملين في القطاع الصحي وكبار السن بين فبراير ومارس.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى تلقيح 70% من سكانها بحلول سبتمبر، لتحقيق ما يسمى بـ "مناعة القطيع" بحلول نوفمبر المقبل، وقامت الحكومة بالفعل بتأمين ما يكفي لتلقيح 56 مليون شخص، عن طريق مرفق "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، والعقود المنفصلة التي وقعتها مع أربع شركات أدوية أجنبية.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء على لقاح "أسترازينيكا"، لكنها حذرت من تلقيح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر باللقاح، بعد أن قالت لجنة مراجعة منفصلة في وقت سابق إنه لا توجد بيانات كافية حول فعاليته بالنسبة لتلك الفئة العمرية.

ولذلك قالت الحكومة إنها ستؤجل تطعيم هذه الفئة العمرية حتى يتم الحصول على مزيد من البيانات، وسيتم اتخاذ القرار في أواخر شهر مارس المقبل.

وقالت رئيسة الوكالة الكورية "جونج أون-كيونج" في إحاطة إعلامية إنه من المتوقع أن يتم تطعيم الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في الربع الثاني، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" أو لقاح شركة الأدوية الأمريكية "نوفافاكس".

ومن المتوقع أن تصل لقاحات شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" إلى البلاد بين أواخر فبراير وأوائل مارس، والتي سيتم توفيرها لحوالي 55 ألفًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعالجون مرضى كوفيد-19.

وكانت رئيسة الوكالة الكورية قد صرحت في وقت سابق بأن السلطات ستدرس إمكانية شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي من بين لقاحات أخرى وسط حالة عدم اليقين بشأن سلالات فيروس كورونا وإمدادات اللقاحات، وأوضحت "سنواصل مراجعة ضرورة تأمين المزيد من اللقاحات".

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