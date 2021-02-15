أردوغان يهاجم الولايات المتحدة لمساندتها حزب العمال الكردستاني

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، هجوما على الولايات المتحدة الأمريكية، لمساندتها حزب العمال الكردستاني.وأضاف أردوغان، في مؤتمر حزب العدالة والتنمية بمدينة ريزة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل آلاف الشاحنات والأسلحة والمعدات العسكرية لشمال سوريا والعراق، متابعا "على الرئيس الأمريكي الآن أن يرى الوجه الحقيقي لحزب العمال الكردستاني".وشدد أردوغان على أن بلاده تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الإرهاب، ولو بشكل خفي، مؤكدًا أن تركيا تفعل كل ما بوسعها لمهاجمة حزب العمال الكردستاني، وفقا لموقع تركيا الآن.