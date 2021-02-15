اقتراح بمد «الأوكازيون الشتوي» حتى احتفالات عيد الأم

قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إقبال كبير من المواطنين على الأوكازيون الشتوي بنسب عالية نتيجة وجود تخفيضات تصل إلى 50%، مؤكدا أنه من المتوقع استمرار فترة السماح للأوكازيون الشتوي حتى حلول مناسبة الاحتفالات بعيد الأم 21 مارس المقبل، في حال رغبة الغرف التجارية بطلب المد إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.وأشار خليل، في تصريح خاص لـ"لدستور"، إلى أن هناك رواج في الأوكازيون الشتوي الذي يفتح أبوابه للمستهلكين والجمهور لطرح جميع السلع والمنتجات وأبرزها الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن الموديلات الملابس الجاهزة تتغير من الموسم إلى الموسم الآخر وتظهر موديلات حديثة والمستهلك دائمًا لديه حرية اختيار السلع التي تناسبه.