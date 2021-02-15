قبرص ترفع قيود الدخول للإسرائيليين الحاصلين على اللقاحات أول أبريل

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بأن قبرص تعتزم رفع جميع قيود الدخول ذات الصلة بفيروس كورونا بالنسبة للإسرائيليين، الذين تم تلقيحهم ضد الفيروس، وذلك اعتبارا من الأول من أبريل.ونقلت صحيفة «فيليليفثيروس»، عن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، القول في لقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن «المواطنين الإسرائيليين الذين تم تلقيحهم لن يكونوا مضطرين لإجراء اختبار اعتبارًا من الأول من أبريل، كما لن يضطروا إلى الخضوع لحجر صحي».