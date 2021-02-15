رئيس حزب التجمع: وفاة البدري فرغلي خسارة كبيرة

قال الدكتور سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن وفاة السياسي المحنك والنائب السابق البدري فرغلي يمثل خسارة كبيرة ليس لحزب التجمع فقط وإنما لكل مواطن مصري خاصة وأنه صاحب نضال طويل وكبير من أجل العمال وحقوقهم.وأكد عبد العال، في بيان له، أن البدري فرغلي كان نجمًا محبوبًا حافظ على الدولة، واشتهر بالشرف كما أنه رسخ مفهوم النضال السلمي من خلال نضاله من أجل حقوق أصحاب المعاشات التي ناضل من أجلها سنوات طويلة.وأشار الى أن البدري فرغلي كان زميلا وقائدا حزبيا تعلمت كما تعلم منه أبناء حزب التجمع الكثير وبالتالي وفاته خسارة ليست لحزب التجمع فقط وإنما لكل مصري.