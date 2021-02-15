24 وفاة و351 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 24 حالة وفاة و351 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أعلن المركز في بيانه اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قد تماثل للشفاء 822 مصابا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 127705 إصابة، والوفيات 2042 حالة.