المعارض التركي عثمان كافالا: أردوغان يستهدف زوجتي

وجه رجل الأعمال التركي المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا، والمحكوم عليه بالسجن، رسالة من داخل السجن، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف زوجته عائشة بوقرة مع طلاب البوسفور.وقال كافالا في رسالته التضامنية مع طلاب جامعة البوسفور، الذين ينفذون احتجاجاتهم السلمية ضد رئيس الجامعة المعين حديثًا من قبل أردوغان، من سجنه سيليفري: "مثل زوجتي عائشة بوقرة، مثل طلاب جامعة بوغازيجي، أشعر بالأسف على بلدي".جاء ذلك بعدما رفضت محكمة تركية قبل أيام، طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من سجنه، وقضت بدمج قضيتين جاريتين ضده، وأجلت الحكم بضعة أشهر.