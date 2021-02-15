موعد تاريخ عيد الأم 2021.. وطقوس الاحتفال به





ما هو موعد تاريخ عيد الأم 2021

تحتفل جمهورية مصر العربية بعيد الأم من كل عام في 21 مارس، وذلك تزامنا مع عيد الربيع ليكون رمزا لصفاء المشاعر الطبية عند رؤية تفتح الأزهار وهو احتفال ظهر حديثا مع مطلع القرن العشرين لتكريم جهود كافة الأمهات لما يقدمونه لأبنائهم منذ الولادة من رعاية واهتمام وتربية لتكون نشىء قادر على أن يكونوا أعضاء نافيعين في المجتمع من دراسة وتعليم وأخلاق وقيم تدر بالنفع والفائدة للجميع بل لا يوجد تكريم يكافىء الأمهات على تلك الجهود المبذولة.





أسباب اختيار هذا اليوم للاحتفال بعيد الأم

اختار الكاتب الصحفي الراحل على أمين أحد مؤسسي جريدة أخبار اليوم يوم 21 مارس من كل عام للاحتفال بعيد الأم وذلك تزامنا مع أول أيام فصل الربيع مع تفتح الزهور في الحدائق، وذلك عقب أن زيارة سيدة مسنة له في مكتبه وحكت له عن قصة كفاحها في تربية أبنائها الخمس عقب وفاة زوجها وهم أطفال حتى تخرجوا من الجامعة وتزوجوا وانصرفوا عنها حتى أصبحت وحيدة لذلك اختر أمين هذا اليوم في الأسبوع لود الأمهات ودعى إلى ذلك في كافة مقالاته حتى تطورت الفكرة إلى احتفال سنوي بالأمر المصرية لتكريمها سنويا على جهودها في تربية نشء واعي وتقديمه للمجتمع محمل بكافة الأخلاق الرفيعة.





طقوس الاحتفال بعيد الأم

تحتفل جمهورية مصر العربية بموعد تاريخ عيد الأم في 31 مارس من كل عام لذلك ترى الكثيرين من الأبناء حرصين على تقديم الورود والهدايا التذكارية الأمهات بل وتجد بعض المحلات أقامت تخفيضات على الهدايا المخصصة الأمهات من أطفالهم ك أدوات المطبخ و ملابس السيدات و الأحذية و حقائب اليد والعطور وغيرها من هدايا الأمهات التي تستفيد منها وتستعملها يوميا.





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مع اقتراب موعد الاحتفال يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة2021 لتكريم جميع الأمهات على جهودهم في تربية النشء والشباب، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسباب اختيار هذا اليوم للاحتفال و طقوس الاحتفال بهذا العيد.