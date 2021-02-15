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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرهان على التعافي الاقتصادي يدفع البلاتين لذروة أكثر من 6 سنوات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:49 ص
البلاتين
البلاتين
وكالات
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واصلت أسعار البلاتين الارتفاع اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات بفضل تعزز توقعات المستثمرين في أن يدعم تعاف اقتصاد الطلب على المعدن المستخدم في صناعة السيارات ويؤدي إلى نقص المعروض.

وارتفع البلاتين الذي تستخدمه صناعة السيارات لتنقية عوادم المحركات من الانبعاثات، إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 مسجلا 1285.17 دولار للأوقية (الأونصة)..

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى "إيه.بي.سي بوليون": "لعبة الانتعاش الاقتصادي، التي تشمل تعافيا في الطلب على الحلي الصينية في 2021، في ظل مخاوف من أن تظل إمدادات (جمهورية) جنوب أفريقيا عرضة للتأثر بكورونا تقود الأسعار".

أما الذهب فقد تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1820.16 دولار للأوقية، إذ قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى ذروة نحو 11 شهرا يوم الجمعة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خلال التداول عند 1823.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجي السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس": "وضع الذهب كملاذ آمن لا يحمل نفس القدر من البريق كما كان يوما، بينما يحدونا الكثير من التفاؤل حيال النمو الاقتصادي".

وارتفعت الفضة 0.5% إلى 27.48 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2385.30 دولار.

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