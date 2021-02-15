حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

كشفت مصادر حكومية، أن اللجنة الوزارية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة ستحسم الموعد النهائى لصرف الدفعة السادسة من المنحة الخاصة بهم يوم الثلاثاء المقبل.ويأتى ذلك بعد إنهاء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدبير التعزيزات المالية اللازمة والمقدرة بحوالى 1.1 مليار جنيه، وإعادة تدقيق قواعد بيانات المستفيدين.وأوضحت المصادر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدفعة السادسة من المنحة، وقدرها 500 جنيه، سيتم صرفها لـ 2.2 مليون مستفيد عبر بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث تتولى وزارة الإتصالات إرسال الرسائل القصيرة لمستحقى المنحة عبر الهواتف المحمولة قبل موعد الصرف بـ 24 ساعة بعد تقسيمهم إلى شرائح لمنع التزاحم أمام ماكينات الصرف.كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للحكومة نهاية سبتمبر الماضى بمد منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه ثلاثة أشهر أخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.