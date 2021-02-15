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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:57 ص
صرف منحة
صرف منحة
أميرة ممدوح
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كشفت مصادر حكومية، أن اللجنة الوزارية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة ستحسم الموعد النهائى لصرف الدفعة السادسة من المنحة الخاصة بهم يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتى ذلك بعد إنهاء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدبير التعزيزات المالية اللازمة والمقدرة بحوالى 1.1 مليار جنيه، وإعادة تدقيق قواعد بيانات المستفيدين.

وأوضحت المصادر، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الدفعة السادسة من المنحة، وقدرها 500 جنيه، سيتم صرفها لـ 2.2 مليون مستفيد عبر بطاقات الائتمان الإلكترونية، حيث تتولى وزارة الإتصالات إرسال الرسائل القصيرة لمستحقى المنحة عبر الهواتف المحمولة قبل موعد الصرف بـ 24 ساعة بعد تقسيمهم إلى شرائح لمنع التزاحم أمام ماكينات الصرف.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للحكومة نهاية سبتمبر الماضى بمد منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه ثلاثة أشهر أخرى، في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020.

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