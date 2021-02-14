العراق يحذر المخالفين لإجراءات كورونا من عقوبات فورية

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن الفرق الصحية ستنتشر في الشوارع وستطبق العقوبات بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف التميمي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم - أن القوات الأمنية سترافق تلك الفرق لأداء مهامها بأفضل شكل، مشيرا إلى أن الغرامات والعقوبات ستفرض وفق قرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية وقانون الصحة العامة.وفي السياق، أعلنت وزارة التربية العراقية عن مقترح لتأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلتين الابتدائية والثانوية إلى الـ13 من شهر مارس المقبل.وقال وكيل وزير التربية فلاح القيسي: إن "اجتماعًا سيعقد يوم غد الاثنين لهيئة الرأي لمناقشة تأجيل امتحانات نصف السنة للمرحلتين الابتدائية والثانوية بعد قرار اللجنة العليا بأن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيًا من يوم 18 فبراير الجاري".وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية عددًا من القرارات لمواجهة فيروس كورونا من بينها أن يكون التعليم إلكترونيًا في المدارس والمعاهد والكليات ابتداءً من الـ18 من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين.