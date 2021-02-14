فيتنام تسجل أول حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ 5 أشهر

ذكرت السلطات الصحية في فيتنام اليوم الأحد، أن رجلا يابانيا توفي اليوم الأحد في هانوى بعد أن أظهرت الفحوص إصابته يروس كورونا المستجد، وهي أول حالة وفاة في البلاد، مرتبطة بالفيروس منذ خمسة أشهر.وتوفي الرجل 53 عاما في مبنى سكني في منطقة "تاي هو" في العاصمة هانوي، حيث أكد مسؤولو الصحة بالمدينة أن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد ظهر اليوم الأحد.وتمثل وفاته أول حالة مرتبطة بفيروس كورونا تسجلها الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا منذ سبتمبر الماضي.وأغلقت السلطات المبنى ووضعت 139 من العمال والسكان في عزل، وبدأت تعقب المخالطين له، بعد نشر تاريخ السفر الحديث للرجل.وتسعى فيتنام للسيطرة على تفش واسع لفيروس كورونا، حيث تم تأكيد أكثر من 600 حالة منذ الإعلان عن 100 حالة إصابة في 28 يناير الماضي، معظمها مرتبطة بحالات الإصابة الجماعية بمصنع "هاي دونج"، وتفش أصغر آخر بإقليم كوانج نينه.وانتشر التفشي الآن إلى 13 مدينة وإقليما في مختلف أنحاء البلاد.وأكدت وزارة الصحة في فيتنام في الثاني من فبراير الجاري، أن السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا المستجد، الأكثر عدوى تزيد حالات التفشي الأخيرة.وحتى الآن، سجلت فيتنام رسميا 2228 حالة إصابة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة.