مشيرة بالكنيسة: إبراهيم وسارة مضرب مثل في الحب وتحمل الأخطاء

تحتفل الكنائس المصرية، اليوم الأحد، بعيد الحب المعروف كذلك باسم عيد الفلانتين.و قالت تريزة فاروق، الحاصلة على شهادة معهد المشورة الكنسية والإرشاد الاسري، أن إبراهيم وسارة، يعتبرا من أروع الأمثلة في الحب في الكتاب المقدس.وأشارت إلى أن سارة برعت في توصيل رسالة تفيد أن الحب هو تفضيل الآخر، فحين أنها لم تكن تنجب أعطت إبراهيم زوجها زوجة أخرى وهي هاجر حتى ينجب منها، وعلى العكس لم تنفصل عن إبراهيم حينما خشى أن يقول أمام فرعون مصر أنها زوجته.وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأحد، برئاسة الانبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس فالنتينو الأسقف شهيد عيد الحب، الذي تم تعذيبه وسجنه حتى يمنع، لكن لم ييأس واستمر في منح سر الزواج للمتقدمين للزواج من خلف القضبان، وحدث أنه علم الامبراطور فجز رأس القديس بعدما أذاقه آلاما مبرحة.