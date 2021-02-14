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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عصائب أهل الحق والنجباء» يعلنان استعدادهما للتصدي لميليشات تركيا في العراق

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:45 م
ميليشات تركيا في
ميليشات تركيا في العراق
منار أحمد
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جددت حركتي «عصائب أهل الحق والنجباء» في العراق، استعدادهما للتصدي للهجوم العدواني التركي المتواجد في شمال العراق.

وقالت حركة «عصائب أهل الحق» في بيان لها: «تتجدد تهديدات القوات التركية باجتياح جديد للأراضي العراقية، حيث تؤكد المعلومات وجود خطط تركية عسكرية لغزو مناطق جبل سنجار التي سبق وأن تحررت بدماء شهدائنا الأبرار وعزيمة مقاتلينا الأبطال من سطوة الزمر الإجرامية والتكفيرية..إن أبناء العراق الغيارى الذين خبرتهم ساحات الجهاد والمقاومة على أهبة الاستعداد للوقوف مع أبطال قواتنا العسكرية والحشد الشعبي والتصدي لأي سلوك عدواني يستهدف بلادنا وشعبنا وأرضنا ويهدد وينتهك سيادتنا وأمننا».

من جهتها دعت حركة «النجباء» ما أسمتها قوات الاحتلال التركي وحكومتها إلى مراجعة حساباتهم مرارا وتكرارة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة غير المحسوبة النتائج ولهم في قوات الاحتلال الأمريكي التي كانت تفوقهم عددا وعدة وإمكانات عبرة، وأي عبرة.

ويوم أمس، كشف رئيس «تحالف الفتح» في العراق، هادي العامري معلومات وصفها بـ«المؤكدة» عن نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.

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