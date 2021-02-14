«صحة شمال سيناء» تتابع سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالشيخ زويد

تفقدت لجنة من مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، الوحدات الصحية بالشيخ زويد؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.وأوضح الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد- في تصريح اليوم- أن اللجنة قامت أيضا بمتابعة عمل فرق صحة المرأة والأمراض المزمنة والسمعيات، إلى جانب متابعة أساليب وطرق الوقاية ومكافحة العدوى.