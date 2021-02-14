سقوط عاطل وزوجة ابنه يصنعان الاستروكس بالسلام.. وإحالتهما للمحاكمة

أحالت نيابة السلام عاطلًا وزوجة نجله لتصنيعهما مخدر الاستروكس إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات، وكلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام "ح. م" 60 سنة، عاطل، مقيم بمساكن العبد بدائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 8141 لسنة 2010م السلام ثان "مشاجرة وضرب"، وزوجة نجله "ر. م" 30 سنة، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، يزاولان نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار بها، متخذين من الشقة محل سكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الشقة، وعُثر بداخلها على 10 كيلو استروكس، و250 جرام بودر، و2 ميزان حساس، وزجاجة بداخلها مادة الأسيتون " المستخدم في تصنيع مادة الاستروكس المخدر"، و2 زجاجة بداخلهما مادة التنر، وكمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة "معدة للتعبئة"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 71500 جنيه.وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر والاتجار بها، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.