تدشين مذابح كنيسة العذراء والأنبا موسى بالمنشية (صور)

دشن البابا تواضروس الثاني، منذ ساعات، مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في منطقة المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.وعمل البابا تواضروس على تدشين المذابح الثلاثة للكنيسة الرئيسة بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية.كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها. وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين.