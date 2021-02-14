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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تدشين مذابح كنيسة العذراء والأنبا موسى بالمنشية (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:19 ص
تدشين مذابح كنيسة
تدشين مذابح كنيسة العذراء
جرجس صفوت
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دشن البابا تواضروس الثاني، منذ ساعات، مذابح كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي أنبا موسى في منطقة المنشية بالإسكندرية، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (حضن الآب) وحامل الأيقونات.

وعمل البابا تواضروس على تدشين المذابح الثلاثة للكنيسة الرئيسة بمشاركة الآباء الأساقفة العموم المسؤولين عن القطاعات الرعوية بالإسكندرية.

كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقونة حضن الآب بها وباقي أيقوناتها. وألقى قداسة البابا كلمة عقب انتهاء التدشين تناول فيها تاريخ صلوات التدشين.

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